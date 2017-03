Aktier: De asiatiske investorer trækker i land op til Yellen-tale

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,7 Topix -0,6 Hongkongs Hang Seng -0,7 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,4 Taiwan Taiex -0,4 Sydkoreas Kospi -1,2 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI -0,9 Sydney ASX 200 -0,8

En lukket investering er en sikker investering. Det lader til at være tankegangen blandt aktørerne på de asiatiske børser fredag, hvor der sælges ud op til weekenden.I Japan nåede børserne de højeste niveauer i mere end et år torsdag, men udsigten til en vigtig tale senere fredag fra Federal Reserve-chef Janet Yellen, som kan cementere forventningerne om en snarlig renteforhøjelse, får investorerne til at træde varsomt.Nikkei-indekset falder 0,7 pct. og Topix-indekset næsten lige så meget i Tokyo, trukket ned af fald i blandt andet finanssektoren, som sidder på store beholdninger af amerikanske statsobligationer, som står til at falde i værdi ved en renteforhøjelse fra centralbanken.Den dårlige stemning indfinder sig også i resten af Asien. I Seoul rammes børserne af meldinger om, at Kina vil skrue ned for sine borgeres muligheder for turistrejser til Sydkorea, da landet har tænkt sig at gå videre med planerne om et missilforsvar. Kospi-indekset falder 1,2 pct.Kina byder til gengæld på nogle af dagens mindste fald med et dyk på 0,4 pct. i CSI 300 og Shanghai Composite, mens Shenzhen-indekset stiger marginalt. Hongkongs Hang Seng-indeks falder til gengæld 0,7 pct.TABELIndeksværdi klokken 6.15/ritzau/FINANS