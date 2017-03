Valuta: Dollar tæt på syv ugers topniveau

Den amerikanske dollar sniger sig tæt på det højeste niveau i syv uger efter forøgede tegn på, at den amerikanske centralbank seriøst overvejer at hæve renten på det pengepolitiske møde i denne måned.



Seneste har Federal Reserve guvernør Lael Brainard sent onsdag pointeret, at en forbedring af den globale økonomi og det solide opsving i USA gør det "passende" for Federal Reserve at forhøje renterne "snart".



Tidligere på ugen sagde den indflydelsesrige New York Fed-topchef, William Dudley, der har permanent stemmeret i Federal Open Markets Committee, at scenariet for en snarlig stramning af pengepolitikken er blevet "langt mere overbevisende."



Og fra den ellers altid tilbageholdende San Francisco Fed-chef, John Williams, lød det, at en renteforhøjelse står højt på dagsordenen og vil blive alvorligt overvejet på det pengepolitiske møde i marts på baggrund af den nuværende fulde beskæftigelse og den accelererende inflation.



"Fed vil sandsynligvis hæve renten i denne måned, medmindre den amerikanske arbejdsmarkedsrapport er ringe," siger FX strateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Ifølge forskellige opgørelser er der inderegnet en 65-80 pct. sandsynlighed for en renteforhøjelse i marts i futuresmarkedet.



Kommentarerne fra centralbank-topfolkene kommer oven på præsident Donald Trumps længe ventede tale natten til onsdag.



Talen gav godt nok ikke specifikke oplysninger om de økonomiske planer, men skitserede blot massive skattelettelser og enorme infrastrukturudgifter til genopbygning i USA af forsømte veje og broer, men de øgede udgifter ventes at presse renterne op, og det kan i yderste konsekvens tvinge Fed til at accelerere de planlagte renteforhøjelser yderligere.



Euro koster torsdag morgen 1,0530 dollar mod 1,0555 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 114,00 yen mod 113,80 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 120,05 yen på en euro torsdag morgen mod 120,10 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS