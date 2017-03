Aktier: Asiatiske investorer følger i Wall Streets fodspor

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,9 Topix +0,8 Hongkongs Hang Seng +0,5 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi +0,6 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 +1,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger med generelle stigninger torsdag, hvor investorerne forfølger de markante stigninger, som blev resultatet af onsdagens handel på Wall Street.Især kommentarer fra adskillige af den amerikanske centralbanks absolutte topfolk om forestående renteforhøjelser i USA har givet investorerne tryghed for det økonomiske opsvings holdbarhed.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Her er prisen på en Snapchat-aktie Sent onsdag noterede Federal Reserve-guvernør Lael Brainard, at det vil være "passende snart at forhøje rentesatserne"."Opfattelsen af en forventning om en renteforhøjelse i marts blev endnu stærkere, da markedet hørte Brainard sige snart," vurderer chefinvesteringsstrateg Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo over for Reuters.På markedet i Tokyo får forsikringsselskaber og banker medvind fra de stigende amerikanske statsobligationsrenter. Dai-ichi Life Holdings øger 4,8 pct., Sompo Holdings stiger 2,0 pct. og Mitsubishi UFJ Financial Group ligger med et plus på 3,1 pct.Også eksportsektoren får glæde af momentum, idet en styrket dollar i kølvandet af de høje amerikanske renter giver anledning til stigninger. Honda Motor stiger 1,3 pct. og Nissan Motor handles 1,2 pct. højere.Nikkei-indekset og Topix -indekset stiger henholdsvis 0,9 pct. og 0,8 pct.De kinesiske aktiemarkeder er mere tilbageholdende. Shanghai Composite ligger med et minus på 0,1 pct., mens CSI 300-indekset falder 0,2 pct.Hongkongs Hang Seng-indekset øger til gengæld 0,4 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,2 pct., Singapores Strait Times handles 0,4 pct. højere, og Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,6 pct., mens børsen i Sydney slutter med en stigning på 1,3 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på knap 0,1 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Mindre justeringer efter lagerstatistik og renteudsigter

LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar tæt på syv ugers topniveau TABELIndeksværdi klokken 6.25/ritzau/FINANS