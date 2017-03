Valuta: Renteudvikling styrer valutakurserne

Aktørerne på de internationale valutamarkeder holder skarpt øje med udviklingen i rentemarkederne onsdag morgen, hvor investorerne evaluerer de politiske tiltag, som præsident Trump annoncerede i sin tale til Kongressen natten til onsdag dansk tid.



Samtidig lægges der vægt på udtalelser fra topfolk i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hvor ikke mindst den magtfulde chef for den amerikanske centralbanks afdeling i New York, William Dudley, i et interview med CNN vurderede, at baggrunden for en stramning af pengepolitikken er blevet mere overbevisende.



John Williams fra Federal Reserves afdeling i San Francisco noterede samtidig, at en renteforhøjelse står højt på dagsordenen og vil blive alvorligt overvejet på det pengepolitiske møde i marts på grund af den nuværende fulde beskæftigelse og den accelererende inflation.



Donald Trumps tale annoncerede gennemgribende skattelettelser for middelklassen og erhvervslivet samt kraftigt øgede infrastruktur- og militærudgifter, men der var ingen konkrete bud på, hvor pengene skal komme fra.



"Der var ingen omtale af størrelse og tidsplan for hverken skattelettelser eller udgifter. Han gentog bare, hvad han hidtil har sagt. Så dollar ville have været solgt ned i skuffelse, hvis ikke det var for den spærreild af kommentarer fra Fed-officials i morges, der har overtrumfet effekten," vurderer chefstrateg Daisuke Uno fra Sumitomo Mitsui Bank over for Reuters.



Pengemarked-futures viser en sandsynlighed for en renteforhøjelse i marts på omkring 70 pct. sammenlignet med omkring 30 pct. i starten af ugen.



Euro koster onsdag morgen 1,0555 dollar mod 1,0525 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 113,50 yen mod 112,00 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 119,80 yen på en euro onsdag morgen mod 117,90 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS