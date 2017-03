Aktier: Intet nyt er godt nyt for asiatiske investorer

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,4 Topix +1,1 Hongkongs Hang Seng +0,3 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex -0,8 Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex +0,8 Singapores STI +0,8 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger med generelle stigninger onsdag, men den store indkøbsblok er gemt væk i skuffele over en knap så storstilet tale fra USA's præsident, Donald Trump, end der var håbet på.Trump gentog de mange indikationer om skattereformer, infrastruktur- og militærudgifter, men der var ingen tidsplan eller bud på, hvordan den planlagte politik skal finansieres."Talen indeholdt ikke noget drastisk eller ekstraordinært, så det første indtryk hos investorerne, er manglen på nyheder. Men det er heller ikke specielt skuffende, så investorerne har svært ved at finde en retning, så de genopbygger bare nogle af deres positioner, som blev solgt ud før talen," siger chefanalytiker Eiji Kinouchi fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.På markedet i Tokyo er der stigninger i Sony på 1,4 pct. og Toyota på 1,0 pct., mens Honda øger 0,7 pct.Samlet er der gevinster til Nikkei-indekset og Topix-indekset på henholdsvis 1,4 pct. og 1,1 pct.Derimod var den ny amerikanske projektionisme ikke til at tage fejl af i Trumps tale, hvor blandt andet WTO-handelsreglerne blev udstillet som noget, USA bare vil se stort på.Samtidig blev der understreget, at råvarer til genopbygningen af infrastrukturen skal være amerikansk producerede, hvilket blandt andet rammer de australske aktieindeks i Sydney, hvor ASX-indekset falder 0,3 pct.De kinesiske aktiemarkeder holdes oppe af nye stærke data fra PMI-industri. Såvel Shanghai Composite som CSI 300-indekset handles 0,4 pct. højere, mens stigningen i Hongkongs Hang Seng-indekset er på 0,3 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,8 pct., mens Singapores Strait Times øger 0,8 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på omkring 0,2 pct. onsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 6.20/ritzau/FINANS