Obligationer: Rentestilstand kan afløses af stigning

Oven på en stille begyndelse på ugen kan der tirsdag komme mere gang i den danske handel med statsobligationer. Hvis man skæver til udviklingen blandt de amerikanske renter, er de steget, siden der blev lukket for handlen herhjemme, og det kan være med til at pege i retning af et lignende scenarium, når der åbnes for tirsdagens danske handel.



Mere konkret bliver den tiårige amerikanske rente handlet i godt 2,37 pct. på markedet i Asien. Det er 3 basispoint højere, end da de danske handlere gik hjem mandag eftermiddag. Forinden var den ledende danske rente lukket helt uændret i 0,19 pct.



Tirsdag er en af de tunge statistikdage, hvor den første revidering af BNP-væksten i USA i fjerde kvartal offentliggøres. Forventningen er en opjustering til 2,1 pct. fra første opgørelses vækst på 1,9 pct., mens væksten i privatforbrug ventes at stige marginalt til 2,6 pct.



Desuden kommer der engroslagre og Chicago PMI foruden forbrugertillid. Sidstnævnte ventes at falde til 111,0 forhold til niveauet i januar, som var 111,8.



"Efter to måneder med stigning i humøret hos de amerikanske forbrugere faldt humøret lidt i januar. Det var forbrugernes forventninger til fremtiden, der trak ned. Set i historisk lys befinder forbrugertilliden sig dog fortsat på et højt niveau - det højeste niveau siden 2001," bemærker Sydbank i en kommentar.



Sydbank vurderer, at et større fald end ventet i forbrugertilliden kan presse renterne ned.



Den største interesse vil dog samle sig om præsident Donald Trumps tale til Kongressen, hvor hans visioner for USA vil blive fremlagt. Talen finder sted natten til onsdag.



/ritzau/FINANS