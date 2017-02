Råvarer: Små udsving præger markedet

De mest omsatte råvarer handles uden de store udsving i priserne tirsdag morgen, hvor investorerne følger udviklingen i aktie- og valutamarkederne inden den amerikanske præsident, Donald Trump, giver den traditionelle redegørelse for visionen for USA over for Kongressen onsdag aften dansk tid.



For oliemarkedets vedkommende er handlen fortsat begrænset til et snævert interval, hvor balancen mellem Opecs produktionsreduktioner og de høje amerikanske olielagre har reduceret volatiliteten i markedet til det laveste niveau i mere end to år.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 56,10 dollar mod 56,35 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 54,15 dollar mod 54,35 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet er risikovurderingen i forhold til den politiske udvikling i både eurozonen som i USA i højsædet, ligesom renteudviklingen har en stor indflydelse på priserne.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1253 dollar mod 1260 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5913 dollar mod 5897 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS