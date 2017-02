Valuta: Investorerne står på sidelinjen inden Trump-tale

Der bliver handlet sidelæns på de internationale valutamarkeder tirsdag morgen, hvor investorerne indtager en afventende holdning, forud for at den amerikanske præsident, Donald Trump, natten til onsdag redegør for den ny ledelses vision for USA i det kommende år.



Allerede søndag blev det indikeret, at Trumps tale vil indeholde en "historisk" stigning i militærudgifterne samt løfte sløret for nogle af planerne for infrastrukturinvesteringerne.



"Snakken om militær- og infrastrukturudgifter har løftet forventninger til Trumps tale til Kongressen senere i dag (natten til onsdag dansk tid, red.), og det har styrket dollar og øget statsobligationsrenterne," noterer seniorstrateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo over for Reuters.



Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, pegede i weekenden på, at præsident Trump vil bruge den politisk tale til Kongressen til at fremlægge nogle af elementerne i hans "gennemgribende plan" for skattelettelser og infrastrukturudgifter.



Men indtil der er mere klarificering af planerne, ventes markedet at forholde sig i ro.



"Markedet vil næppe have nogen klar retning, før Trump taler. Markederne synes ikke at forvente ret mange detaljer fra Trump, så ethvert dollarsalg efter begivenheden kan bane vejen for et stærkere momentum til at købe tilbage," vurderer analytiker Hiroshi Yanagisawa fra FX Prime i Tokyo ifølge Bloomberg News.



Inden Trumfs tale er der dog vigtige nøgletal i form af den første revidering af væksten i USA i fjerde kvartal, som kan give investorerne lidt at tænke over, når vurderingen af den økonomiske udvikling og den amerikanske centralbanks kommende pengepolitik skal vurderes.



Euro koster tirsdag morgen 1,0590 dollar mod 1,0615 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 112,60 yen mod 112,10 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 119,25 yen på en euro tirsdag morgen mod 119,00 yen mandag.



/ritzau/FINANS