Aktier: Generelle stigninger i Asien understøttet af Wall Street

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,7 Topix +0,8 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger med generelle stigninger tirsdag, hvilket er understøttet af mandagens gevinster på Wall Street.Investorerne afventer i stor stil en tale fra USA's præsident, Donald Trump, hvor signaler om skattereform og infrastrukturudgifter imødeses. Talen finder sted natten til onsdag."Det kan blive, som det var tilfældet med indsættelsestalen, hvor forventningerne var høje, men hvor han kom ikke med nogen konkrete detaljer. Markedet ønsker ikke en gentagelse, men vil høre nogle konkrete planer. Ellers vil det være skuffende," siger markedsstrateg Ayako Sera fra Sumitomo Mitsui Trust Bank i Tokyo til Reuters.På markedet i Tokyo er der gevinster til Toyota på 0,7 pct. og til Nissan på 1,1 pct.Bilfabrikkernes stigning følges op af airbagproducenten Takata, der har erklæret sig skyldig i en sag om defekte airbags. Et forlig vil koste koncernen et milliardbeløb i dollar, men med sagen ude af verden er der plads til en stigning på 0,7 pct. i aktiekursen.Toshiba er fortsat i vælten efter nye skriverier om salg af konglomeratets mikrochipforretning. Avisen Mainichi nævner 2,5 mia. yen som pris, hvilket sender Toshiba-aktien 2,9 pct. ned.Nikkei-indekset stiger 0,6 pct., og det bredere Topix-indeks øger 0,7 pct.I Hongkong siver Hang Seng-indekset marginalt, mens Shanghai Composite stiger 0,2 pct., og CSI 300-indekset handles knap 0,1 pct. højere.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,2 pct., mens Sydkoreas Topix-indeks stiger 0,3 pct.Singapores Strait Times dropper 0,2 pct., og også Sydneys ASX 200-indeks ligger med et tab på 0,2 pct. kort før lukketid.De amerikanske aktiefutures ligger med minimale udsving tæt på nul tirsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Investorerne står på sidelinjen inden Trump-tale



TABELIndeksværdi klokken 5.45/ritzau/FINANS