Råvarer: Lidt comeback til oliepriserne efter lagertal gav fald

Ugen starter med stigende oliepriser og dermed lidt comeback til den flydende råvare oven på store fald i slutningen af sidste uge.



Da de officielle amerikanske tal torsdag viste stigende lagre for syvende uge i træk, faldt oliepriserne skarpt, og nedturen fortsatte fredag.



Men mandag morgen er der vendt om på retningen, og prisen på den amerikanske referenceolie, WTI, ligger i 54,30 dollar mod omkring 54 dollar sent fredag. Nordsøolien, Brent, koster 56,35 dollar per tønde mod 56 dollar fredag aften.



"Det var den laveste stigning (i de amerikanske olielagre, red.) i flere måneder. Hvis tendensen til lavere import og mindre lagerstigninger fortsætter over de kommende uger, ligner det, at Opecs reducerede produktion begynder at have en effekt," skriver banken ANZ i en kommentar.



Guldprisen holder sig på det højere niveau, der blev nået i fredagens handel. Mandag morgen går der 1257,52 dollar til et troy ounce guld, hvilket svarer næsten præcis til fredagens lukkepris, og sølvprisen er ligeledes næsten uændret.



På markedet for industrimetaller stiger kobberprisen mandag morgen marginalt til 5919,50 dollar per ton fra 5914 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS