Aktier: Finanssektoren presser Tokyo-børsen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,8 Topix -0,9 Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,4 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -0,3 Indiens BSE Sensex +0,01 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 -0,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger underdrejede mandag morgen, hvor især banker og forsikringsselskaber er under pres på regionens største børs - Tokyo.Det er ifølge Bloomberg News sidste uges relativt store rentefald på amerikanske obligationer - det største på en enkelt uge siden juli - som har udløst kursfaldene i den japanske finanssektor.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Aktiefald i Asien og ny Dow Jones-rekord Samtidig hersker der fortsat usikkerhed om USA's politiske kurs under præsident Donald Trump."Vi er ikke sikre på, hvilken politik Trump vil føre, og hvad han overhovedet agter at implementere. Vi burde få nogle flere detaljer i forbindelse med Trumps tale tirsdag," siger Kumar Palghat, der er porteføljeforvalter hos Kapstream Capital til Bloomberg News.Trump taler i Kongressen tirsdag, hvor han ventes at præsentere planer for skattelettelser, investeringer i infrastruktur og nyt om en reform af sundhedsvæsenet.I Japan falder Nikkei-indekset 0,8 pct., og det bredere Topix-indeks dykker 0,9 pct.I Hongkong siver Hang Seng-indekset 0,2 pct., og på det kinesiske fastland dropper Shanghai Composite dropper 0,3 pct., og CSI 300-indekset handles 0,4 pct. lavere.De amerikanske aktiefutures ligger derimod med stigninger på omkring 0,1 pct. mandag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Tale om skotsk folkeafstemning svækker pund



TABELIndeksværdi klokken 6.40/ritzau/FINANS