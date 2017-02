Valuta: Tale om skotsk folkeafstemning svækker pund

Det britiske pund er under beskydning mandag morgen efter forlydender om, at det kan ende med en ny folkeafstemning i Skotland om uafhængighed af Storbritannien, skriver Bloomberg News.



Avisen the Times citerer regeringskilder for, at den britiske premierminister, Theresa May, overvejer at gå ind på en folkeafstemning på betingelse af, at den holdes, efter at Storbritannien har forladt det europæiske samarbejde.



Et flertal af briterne stemte ved en folkeafstemning i juni sidste år for, at Storbritannien skal forlade EU. Men et stort flertal i Skotland ønsker at blive i EU, og det har derfor været på tale at holde en ny folkeafstemning om skotsk uafhængighed af Storbritannien.



I 2014 endte en skotsk folkeafstemning om løsrivelse fra Storbritannien med, at 55 pct. stemte for at blive i det forenede kongerige, mens 45 pct. stemte for skotsk selvstændighed.



Mandag morgen ligger pundet svækket i 0,8510 pund for en euro mod 0,8462 pund fredag eftermiddag ved 17-tiden. Der går 8,7448 kr. på et pund mod 8,7858 kr. fredag eftermiddag.



I de store hovedkryds mellem dollar, yen og euro er der mandag morgen kun sket små forskydninger.



En euro koster 1,0566 dollar mod 1,0567 dollar fredag, og der går 112,27 yen på en dollar mod 112,36 yen fredag.



/ritzau/FINANS