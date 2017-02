Relateret indhold Artikler

Torsdagens rentefald på det danske obligationsmarked kan meget vel fortsætte fra morgenstunden fredag, hvor der igen synes at være en styrkende tendens omkring markedet for statspapirer.



Kurserne på de amerikanske papirer blev igen handlet op torsdag efter blandt andet udtalelser fra den amerikanske finansminister, og det betød faldende renter, ligesom tilfældet også var det herhjemme, hvor renten på det toneangivende statspapir med udløb i november 2025 faldt med 3 basispoint til 0,24 pct.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation faldt torsdag med 4 basispoint til 2,37 pct., og det niveau fastholdes fredag morgen i Tokyo.



Det er samtidig godt 1 basispoint lavere, end da de danske handlere gik hjem torsdag eftermiddag, hvilket indikerer en let nedadgående tendens. Bevægelserne fra start herhjemme bliver dog formentlig begrænsede, da der heller ikke er meget nyt at forholde sig til fra makrofronten.



Generelt har det været en stille uge på nøgletalssiden, og fredag er der blot to tunge nøgletal i kalenderen, mens der også venter en opgørelse af detailsalget herhjemme i januar.



I USA kommer der statistik for salget af nye boliger i januar, hvor økonomerne venter en afsætning af 571.000 enheder ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Samtidig venter også den endelige opgørelse af tillidsindekset fra University of Michigan for februar. Den foreløbige opgørelse viste et niveau på 95,7, og det ventes i den endelige opgørelse forbedret til 96,0, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



Fredag er samtidig tredjesidste handelsdag, hvor den danske statsobligation med udløb i november 2025 er toneangivende. Fra og med onsdag i næste uge - den 1. marts - overtager den nye 2027-obligation med en pålydende rente på 0,5 pct. nemlig den position.



