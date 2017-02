Renterne på de amerikanske statsobligationer faldt torsdag, mens rentekurven stejlede en smule, idet markedsdeltagerne prøvede at forholde sig til finansminister Steven Mnuchins idé om at udstede statsobligationer med løbetider på 50 og 100 år.



Udstedelse af meget lange statsobligationer er noget "vi skal se seriøst på" lød det fra Mnuchin i et interview med CNBC.



Og trods analytikeres vurdering af, at ultralange udstedelser er lidt af et langskud fra Mnuchins side, reagerede markedet med at stejle hele kurven, idet renten på den 30-årige statsobligation faldt omkring 2 basispoint til 3,01 pct., mens den femårige rente faldt 4 basispoint til 1,86 pct.



Toneangivende T-bond-rente faldt



Torsdag lukkede den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation med en rente på 2,37 pct. på markedet i New York. Det var 4 basispoint mindre end onsdag.



Fredag morgen handles den tiårige amerikanske rente i godt 2,37 pct. på markedet i Tokyo. Det er 1 basispoint mindre, end da de danske handlere gik hjem torsdag eftermiddag.



Torsdagens 28 mia. dollar store auktion over syvårige T-bonds gav en rente på 2,197 pct.



Efterspørgslen målt på "bid-to-cover" - bud i forhold til udbud - var 2,49, og de indirekte bydere, der blandt andet består af udenlandske centralbanker, investeringsforeninger og pensionskasser, købte 63,8 pct. af udbuddet. På de seneste ti auktioner var de tilsvarende data 2,53 og 65,0 pct.



Tynd nøgletalsuge



Torsdagens eneste væsentlige nøgletal var den ugentlige opgørelse over førstegangsledige. 244.000 amerikanere stillede sig op i køen i sidste uge, mens et estimat indsamlet af Bloomberg News indikerede 240.000 nye ledige.



Der har ikke været meget at hæfte handlen op på fra den statistiske front i indeværende uge. Og fredag er ingen undtagelse, idet den datasvage uge rundes af med tal for salget af nye boliger og den endelige opgørelse over Michigan-tillidsindekset i februar.



/ritzau/FINANS