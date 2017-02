Aktier: Vigende kurser med fald i de store bilfabrikker i Japan

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,5 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng -0,4 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,3 Taiwan Taiex +0,0 Sydkoreas Kospi -0,7 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,6 Sydney ASX 200 -0,8

De asiatiske aktiemarkeder er malet med rødt fredag morgen, hvor regionens største marked - Tokyo - ligger under for en styrkelse af den japanske valuta."Købelysten dæmpes helt klart af en stærk yen. Men salgspresset er ikke så stærkt, da det ser ud til at investorerne køber, når kursene dykker," siger aktiemægler Toshikazu Horiuchi fra IwaiCosmo Securities Co. til AFP.Markedet i Tokyo presses blandt andet af fald i Toyota på 0,8 pct. og i Panasonic, der handles 0,2 pct. lavere.Samtidig fortsætter faldene i Nissan, der torsdag mistede sin topchef, Carlos Ghosn. Aktien dykker 0,4 pct. oven på torsdagens nedtur på 0,6 pct.Til gengæld stiger Toshiba 3,7 pct. efter skriverier om, at selskabets amerikanske atomkraft-division, Westinghouse Electric, vil søge om betalingsstandsning (chapter 11 file).Nikkei-indekset falder 0,5 pct., og det bredere Topix-indeks dykker 0,4 pct.I Hongkong siver Hang Seng-indekset 0,4 pct., mens Shanghai Composite dropper 0,3 pct., og CSI 300-indekset handles 0,3 pct. lavere.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på omkring 0,1 pct. fredag morgen.