Råvarer: Stigende olielagre gav mindre prisfald

Priserne på de mest handlede råvarer fluktuerer i takt med dollar-, rente- og lagerpåvirkninger fredag morgen.



Olie handles til en lidt lavere pris fredag morgen end ud på eftermiddagen torsdag, hvor et frygtet lagerfald udeblev.



Råolielagrene steg med 0,6 mio. tønder i den forgangne uge ifølge opgørelsen fra det amerikanske energiministerium onsdag eftermiddag.



Det var godt nok langt mindre end økonomernes bud på en stigning på 3,4 mio. tønder, men da den uofficielle lagerstatistik fra American Petroleum Industry havde vist et fald på 0,9 mio tønder, kvitterede markedet med at sende priserne retur, efter at forsvar af optionsudløb havde holdt hånden uden markedet.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 56,55 dollar mod 57,10 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 54,40 dollar mod 54,80 dollar torsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller holder sig på torsdagens eleverede niveau, der skyldtes en kommentar fra den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, om at han forventer, at de lave låneomkostninger vil fortsætte. Det gav sivende renter og svækket dollar.



En ounce guld står fredag morgen i 1250 dollar mod 1249 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt ned til 5855 dollar per ton fra 5872 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS