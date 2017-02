Valuta: Stabil dollarkurs trods sivende renter

De internationale valutamarkeder ligger stabilt fredag morgen, hvor dollar overordnet set handles tæt på niveauet fra torsdag eftermiddag.



Den relativt uændrede dollarkurs skal ses i lyset af sivende renter efter kommentarer fra USA's finansminister, Steven Mnuchin, der torsdag sendte markedsdeltagerne i tænkeboks med bemærkninger om, at han forventer, at de lave låneomkostninger vil fortsætte, da virkningen af finanspolitiske stimuleringer af økonomien kan vise sig begrænsede i år.



Samtidig luftede Mnuchin idéen om at udstede amerikanske statsobligationer - T-bonds - med løbetider på 50 eller 100 år, hvilket fik rentekurven til at stejle.



"Mnuchin sagde ikke noget, der bør komme som en overraskelse, og reaktionen på hans kommentarer viser, hvor sultent markedet er for at finde noget, der kan støtte op om deres forventninger," siger senioranalytiker Takuya Kanda fra Gaitame.com Research Institute i Tokyo til Bloomberg News.



Asiatiske køb af dollarobligationer hjælper fredag morgen med at konsolidere dollarkursen og fastholde handlen i et tæt interval.



Og mens investorerne vurderer udtalelserne fra Mnuchin, spøger referatet fra det seneste pengepolitiske møde i Federal Reserve stadig i baggrunden.



Indstillingen hos udvalgsmedlemmerne var lidt blødere, end en del af markedsdeltagere havde forventet.



"Markedsdeltagerne tygger stadig på referatet fra mødet i januar, og der synes at være to forskellige lejre i evalueringen af oplysningerne - om der anses en mere stram tone eller en mere slap tone - og det ser ud til at "slapperne" vinder," vurderer chefinvestor Bill Northey fra US Bank i Montana over for Reuters.



Euro koster fredag morgen 1,0585 dollar mod 1,0590 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 112,75 yen mod 112,60 yen torsdag eftermiddag, mens der går 119,35 yen på en euro fredag morgen mod 119,25 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS