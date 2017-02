Der er udsigt til små rentefald, når det danske obligationsmarked åbner torsdag. Referatet af det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank signalerede, at bankens beslutningstagere godt nok fortsat anser flere renteforhøjelser i år for passende, men at de ikke nødvendigvis rykker allerede i marts.



Et flertal af FOMC-medlemmerne ser således en "øget usikkerhed" omkring størrelsen, timingen og sammensætningen af de skattemæssige og budgetmæssige effekter af regeringens politik og dens indvirkning på økonomien.



I USA faldt renterne umiddelbart efter referatet, og torsdag morgen handles den tiårige amerikanske rente i 2,41 pct. i Tokyo. Det er 2 basispoint mindre, end da de danske handlere gik hjem onsdag eftermiddag.



Den danske toneangivende tiårige statsobligation sluttede onsdag med en rente på 0,29 pct. - 3 basispoint mindre end tirsdag.



En overgang var renten endda helt nede i 0,24 pct., da frygt for udfaldet af det franske præsidentvalg fik investorerne til at droppe franske statsobligationer for i stedet at søge over i blandt andet tyske og danske statsobligationer.



Fra nøgletalsfronten får handlerne torsdag ikke meget at hænge deres hat på. I Tyskland offentliggøres endelige BNP-tal for fjerde kvartal, mens det i USA er tid til de ugentlige data for nytilmeldte ledige samt boligpriserne i december.



Desuden taler et par af den amerikanske centralbanks regionale chefer. Her vil investorerne spejde efter, om de kaster lidt mere lys over renteudsigterne i USA.



/ritzau/FINANS