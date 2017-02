Aktier: Sure miner i det meste af fjernøsten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,2 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,5 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -0,0 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,0 Sydney ASX 200 -0,4

De asiatiske aktiemarkeder ligger med kursfald på så godt som samtlige markeder torsdag morgen, hvor fornyede kursfald i japanske Toshiba og en direktør-exit i Nissan er med til at få de modvillige investorer til at træde på bremsen i de Trump-genererede stigninger, der ifølge flere analytikere har oppustet de globale aktiemarkeder.Og med blot små udsving i de amerikanske aktier onsdag har gevinsthjemtagning og tilbagetrækning gjort sit indtog, mens den sunde skepsis over for effekterne af de hidtil luftige amerikanske lempelsesplaner tiltager."Det er nemt at sælge ud blandt eksportørerne, og large-cap aktierne er mere tilbøjelige til at stå over for gevinsthjemtagning fra de indenlandske institutionelle investorer," siger handelschef Mitsushige Akino fra Ichiyoshi Investment Management i Tokyo ifølge AFP.I Tokyo er markedet ramt af en styrket yen, mens den japanske bilgigant Nissan tager et dyk efter topchef Carlos Ghosn, der var udset som koncernens frelser, er trådt tilbage som administrerende direktør. Nissan falder 0,8 pct.Og så er der igen udsalg i Toshiba, der dykker 8,4 pct. på fornyede bekymringer om koncernens fremtid. Aktien er steget mere end 22 pct. over de seneste dage på håb om, at koncernen kan finde en køber til de værdifulde chip-aktiviteter og derigennem rejse kontanter efter massive tab på forsinkelser og omkostninger i koncernens amerikanske atomkraftprojekter.Nikkei-indekset falder 0,2 pct., og også det bredere Topix-indeks dykker 0,1 pct.I Hongkong giver gårsdagens stigninger anledning til gevinsthjemtagning, og på fastlandet er stemningen også under nulpunktet.Hang Seng-indekset falder 0,5 pct., mens Shanghai Composite dropper 0,4 pct., og CSI 300-indekset handles 0,5 pct. lavere.De amerikanske aktiefutures ligger med små fald på under 0,1 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar på mindre retræte efter rentefald LÆS OGSÅ: Råvarer: Mindre prisjusteringer uden overraskelser TABELIndeksværdi klokken 5.50/ritzau/FINANS