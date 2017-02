Renterne på de amerikanske statsobligationer svajede markant onsdag, hvor markedsdeltagernes øjne var rettet mod referatet fra det seneste møde i den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité - Federal Open Market Committee.



Konklusionen af FOMC-referatets indhold var, at den ventede serie af renteforhøjelser fortsat står ved magt, men at en forhøjelse i marts vurderes at være præmatur.



Onsdag lukkede den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation med en rente på 2,41 pct. på markedet i New York efter en dag med udsving i intervallet 2,39 pct. til 2,45 pct.



Torsdag morgen handles den tiårige amerikanske rente i godt 2,41 pct. på markedet i Tokyo. Det er 2 basispoint mindre, end da de danske handlere gik hjem onsdag eftermiddag.



Referatet fra FOMC-mødet indikerer en balancegang mellem de medlemmer, der er bekymrede for centralbankens modstræbende holdning på et tidspunkt, hvor de økonomiske rapporter ser solide ud, contra de medlemmer, der ønsker mere klarhed, men som stadig er bekymrede over de nedadrettede risici.



En joker i spillet er dog den finanspolitiske pakke og de lempelser, som præsident Donald Trumps regering vil fremlægge.



Et flertal af FOMC-medlemmerne ser en "øget usikkerhed" omkring størrelsen, timingen og sammensætningen af de skattemæssige og budgetmæssige effekter af regeringens politik og dens indvirkning på økonomien.



Onsdagens nøgletal omhandlede salg af eksisterende boliger i USA. Salget udviklede sig stærkere end ventet i januar, da der blev solgt 5,69 mio. boliger ifølge de sæsonjusterede, annualiserede tal.



Ifølge Bloomberg News var der ventet et salg på 5,55 mio. boliger mod et salg i december på 5,51 mio. boliger.



Mange investorer er fortsat tilbageholdende, da de ser frem til præsident Donald Trumps redegørelse for den ny regerings kommende politik over for Kongressen næste tirsdag. Her løftes sløret sandsynligvis for det mere konkrete indhold i de lempelses- og skatteplaner, som præsidenten har indikeret vil komme.



Tynd nøgletalsuge



Der er ikke meget at hæfte handlen op på fra den statistiske front i indeværende uge.



Torsdag er eneste punkt de ugentlige data for nytilmeldte ledige, og fredag rundes den datasvage uge af med tal for salget af nye boliger og Michigan-tillidsindekset.



