Valuta: Dollar på mindre retræte efter rentefald

Den amerikanske dollar er på mindre retræte over for både euro og yen torsdag morgen.



Baggrunden skal findes i vigende amerikanske statsobligationsrenter, efter gårsdagens referat fra det seneste møde i den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité - Federal Open Market Committee.



FOMC-referatets indhold viste, at den ventede serie af renteforhøjelser er intakt, men at en forhøjelse i marts næppe står på programmet.



Analytikerne vurderer, at FOMC med stor sandsynlighed ønsker at se, hvilke konkrete tiltag som indgår i præsident Donald Trumps lempelses- og skatteplaner.



Renten på den tiårige amerikanske T-bond ligger i knap 2,41 pct. på markedet i Tokyo torsdag morgen.



Det er 4-5 basispoint mindre, end før referatet blev offentliggjort.



Samtidig er effekten af onsdagens udtalelse fra den ny amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, om, at en stærk dollar er en "god ting" i det lange løb, ved at blegne.



Udtalelsen står i stærk kontrast til præsident Trumps mange kommentarer om, at den amerikanske dollar er for stærk i forhold til såvel euro som yen og ikke mindst kinesiske yuan.



- Jeg tror, at Mnuchin kommentarer er neutrale for markedet generelt. Effekten synes at være falmet, da han allerede har givet udtryk for de synspunkter tidligere. Vi skal huske på, at Mnuchin henviste til dollarens langsigtede perspektiver, og at han gjorde det, før en for stærk dollar kunne få negativ kortsigtet indvirkning, siger senior valutastrateg Masashi Murata fra Brown Brothers Harriman i Tokyo til Reuters.



Euro koster torsdag morgen 1,0565 dollar mod 1,0540 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,25 yen mod 113,30 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 119,65 yen på en euro torsdag morgen mod 119,40 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS