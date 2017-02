Råvarer: Mindre prisjusteringer uden overraskelser

Råvaremarkederne ligger med let stigende oliepriser torsdag morgen, mens ædelmetallerne fortsat balancerer mellem rentehop og politisk usikkerhed.



Investorerne fandt lidt støtte til oliepriserne fra indikationer om faldende lagre fra American Petroleum Institute, når den officielle opgørelse fra det amerikanske energiministerium fremlægges senere torsdag.



Det vil i så fald være det første drop i lagrene i år.



Analytikerne har estimeret en stigning i råolielagrene på 3,3 mio. tønder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 56,35 dollar mod 55,85 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 54,10 dollar mod 53,55 dollar onsdag eftermiddag.



Guld og andre ædelmetaller er klemt mellem udsigterne til højere amerikanske renter på den ene side og en stigende global politisk usikkerhed på den anden.



Balancen blev ikke rokket af referatet fra den amerikanske centralbank seneste pengepolitiske møde, der blev offentliggjort onsdag aften.



En ounce guld står torsdag morgen i 1237 dollar mod 1234 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket ned til 5995 dollar per ton fra 6035 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS