Der er lagt op til en lille stigning i renten på obligationsmarkedet onsdag, hvor nøgletallene er skubbet i baggrunden af dagens referatet fra det seneste rentemøde i den amerikanske forbundsbank, Federal Reserve.



Referatet bliver først offentliggjort efter dansk lukketid, og de europæiske renter - inklusiv de danske - ventes at ligge så godt som stille indtil da.



Investorerne vil studere referatet nøje og spejde efter antydninger af en snarlig renteforhøjelse, som dermed kan cementere forventningen om, at styringsrenten vil blive hævet tre gange i år.



Umiddelbart er der dog ingen tegn på, at renten vil blive hævet meget snart, da Federal Reserve sandsynligvis afventer økonomiske tiltag fra den amerikanske præsident, Donald Trump.



Senest har chefen for den amerikanske centralbanks afdeling i Cleveland, Loretta Mester, natten til onsdag understreget, at centralbanken vil gøre alt for ikke at overraske markedet.



"Som udgangspunkt forventer vi ikke, at referatet vil indeholde indikationer på, at styringsrenten snart vil blive hævet. Holder det stik, bør referatet ikke få større betydning for de finansielle markeder. Antyder referatet derimod, at en renteforhøjelse er nært forestående, kan det presse renterne op og styrke dollaren," skriver Sydbank i en kommentar onsdag morgen.



Inden da kommer der nyt fra Tyskland, hvor IFO-indikatoren ventes at vise 109,6 i februar.



I den asiatiske handel stiger renten på den tiårige amerikanske T-bond tirsdag morgen med 2 basispoint til 2,45 pct. Det er godt 1 basispoint højere, end da de danske handlere gik hjem tirsdag., og dermed peger det mod en lille rentestigning fra start.



Herhjemme endte den danske toneangivende statsobligation med udløb i 2025 med en rente på 0,32 pct. eller 2 basispoint mere i forhold til mandagens slutniveau.



I Tyskland og i Frankrig sås rentestigninger på 2-3 basispoint.



/ritzau/FINANS