Renterne på de amerikanske statsobligationer svingede markant tirsdag, hvor markedsdeltagerne var tilbage efter den lange weekend med fejringen af helligdagen præsidentens dag.



Tirsdag lukkede den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation med en rente på 2,43 pct. på markedet i New York efter en dag med udsving i intervallet 2,41 pct. til 2,46 pct.



Onsdag morgen handles den tiårige amerikanske rente i godt 2,44 pct. på markedet i Tokyo.



Tirsdagens nøgletal var ikke helt så overbevisende, som det har været tilfældet længe.



De amerikanske indkøbschefer i industrien ser lidt mindre optimistisk på aktiviteten ifølge den foreløbige opgørelse fra Markit Economics.



PMI Manufacturing, der er første indikation over aktiviteten i februar, landede på 54,3, hvor økonomerne havde ventet et løft til indeks 55,4 fra januaraflæsningen på 55,0.



Også servicesektoren lå med et indeks på 53,9 i februar under det ventede indeks på 55,8 og svagere end PMI Service-indeks på 55,6 i januar.



Det sammensatte PMI-tal for måneden faldt dermed til 54,3 fra 55,8 måneden før.



Mange investorer var dog tilbageholdende, da referatet fra det seneste møde i den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité fremlægges onsdag.



Og så ses der frem til præsident Donald Trumps redegørelse for den ny regerings kommende politik over for Kongressen næste tirsdag, hvor håbet er, at sløret løftes for konkrete indhold i de lempelses- og skatteplaner, som præsidenten hidtil har indikeret vil komme.



Tynd nøgletalsuge



Der er ikke meget at hæfte handlen op på fra den statistiske front i indeværende uge.



Onsdag kommer der tal for salget af eksisterende boliger, og torsdag er de ugentlige data for nytilmeldte ledige eneste punkt på dagsordenen.



Fredag rundes den datasvage uge af med tal for salget af nye boliger og Michigan-tillidsindekset.



