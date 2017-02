Aktier: Gassen siver ud af den japanske ballon

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,0 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng +0,9 China Shanghai Composite +0,0 China CSI 300 +0,0 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,7 Sydney ASX 200 +0,2

De asiatiske aktiemarkeder ligger med små blandede plusser onsdag morgen, hvor de japanske aktindeks er svinget fra pæne stigninger til tæt på nulpunktet. En styrket yen trækker ned i det generelle billede i Tokyo."Jagten på højere priser blev begrænset af, at gassen gik af ballonen i dollarstyrkelsen, og der indfandt sig en afventende holdning op til præsident Trumps redegørelse over for Kongressen," vurderer finanshuset Olasan Online Securities i en kommentar ifølge AFP.Trumps kongrestale foregår næste tirsdag, og der ventes at blive afsløret indholdet af de stærkt ventede skattenedsættelser og regellempelser, som har dannet baggrund for store dele af de sidste måneders aktiekursstigninger.Markedet i Tokyo holder også blikket stift på Toshiba, der ifølge finansavisen Nikkei Business Daily har bedt potentielle tilbudsgivere om bud på koncernens chipdivision.Salget, der ifølge Nikkei Business Daily skal indbringe mere end 2000 mia. yen, ses som afgørende for Toshiba i kampen med milliardstore tab i koncernens amerikanske atomkraftenhed.Nikkei-indekset falder marginalt, mens det bredere Topix-indeks ligger med et lille plus på knap 0,1 pct.I Hongkong er rabatjægere gået på indkøbstogt oven på tirsdagen kursfald, der stod i kontrast til runden af rekorder senere på dagen på Wall Street. Hang Seng-indekset stiger 0,9 pct., mens børserne på fastlandet ligger så godt som uændret både for Shanghai Composites som for CSI 300-indeksets vedkommende.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,2 pct., Singapores Strait Times handles 0,7 pct. højere, og Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,1 pct., mens børsen i Sydney slutter med en stigning på 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på godt 0,1 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Vigende oliepriser efter højere lagre end ventet LÆS OGSÅ: Valuta: Pengepolitisk referat lægger låg på kursudvikling TABELIndeksværdi klokken 6.20/ritzau/FINANS