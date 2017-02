Valuta: Pengepolitisk referat lægger låg på kursudvikling

Der er stilhed på de internationale valutamarkeder onsdag morgen, hvor investorerne er tilbageholdende med at tage nye positioner og dermed ny risiko inden dagens offentliggørelse af referatet fra det seneste møde i den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité - Federal Open Market Committee (FOMC).



Referatet kan give et fingerpeg om, hvor tæt Federal Reserve er på at hæve renten, og om det i så fald kan vise sig som værende en mulighed allerede i marts.



Senest påpegede chefen for den amerikanske centralbanks afdeling i Cleveland, Loretta Mester, mandag, at hun er "komfortabel" med at hæve renterne på nuværende tidspunkt, hvis økonomien fortsat fastholder den hidtidige positive udvikling.



Men trods de relativt høje forventninger til højere amerikanske renter, lægger eksportrelaterede dollarsalg og bekymringer over den politiske udviklingen låg over kursudviklingen.



"Dollar blev skubbet op af Fed-snak, men yderligere styrkelse er noget tung i den asiatiske handel på grund af flere faktorer - blandt andet de japanske virksomheders sæsonbestemte kapitalbevægelser med hjemtagning af overskud," siger valutachef Mitsuo Imaizumi fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Men overordnet er det referatet fra FOMC, der optager sindene.



"Vi venter allesammen på referatet, for at se, om medlemmerne eventuelt talte om at reducere Feds balance," vurderer Mitsuo Imaizumi.



Ses der på pengemarked-futures er sandsynligheden for renteforhøjelse på Feds næste pengepolitiske møde i marts i størrelsesordenen en til fem, svarende til 20 pct.



Euro koster onsdag morgen 1,0545 dollar mod 1,0530 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 113,45 yen mod 113,65 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 119,65 yen på en euro onsdag morgen mod 119,70 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS