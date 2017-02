Aktier: Pæne stigninger på tværs af Fjernøsten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,7 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 +0,3 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi +1,0 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,2

De asiatiske aktiemarkeder ligger lunt i svinget tirsdag morgen, hvor pæne stigninger i især Tokyo er affødt af nydelige tillidstal fra industrien."Det japanske marked, som har tendens til at tage notits af nyheder fra udlandet, vil sandsynligvis fortsætte med at søge efter en mere stringent retning. Men tilliden er vokset i løbet af de japanske virksomheders regnskabssæson," vurderer Okasan Securities i Tokyo i en kommentar ifølge AFP.Markedet i Tokyo bliver trukket op af bilproducenter og banker i front, mens en svækket yen understøtter eksportørerne.Bilproducenten Toyota stiger 0,3 pct., mens finansgiganten Mitsubishi UFJ Financial Group øger 0,8 pct.Tokyobørsens problemramte konglomerat, Toshiba, ligger med en stigning på knap 2 pct. efter rapporter om et kapitaltilskud på mindst 1000 mia. yen fra salget af koncernens hukommelseschip-forretning.Nikkei-indekset stiger 0,7 pct., og det bredere Topix-indeks handles 0,5 pct. højere.I Shanghai øger aktierne til et 11-ugers toppunkt efter fornyet tro på stor kapitalindstrømning til markedet fra pensionsfonde. Samtidig er der bud efter virksomheder, der kontrolleres af den kinesiske fødevaregigant Cofco Corp, efter meldinger om delvis privatisering af alle Cofcos 18 specialenheder i 2018.Privatiseringen er en del af de igangværende strukturreformer.Shanghai Composite stiger 0,3 pct., og også CSI 300-indekset sendes 0,3 pct. i vejret.Børsen i Hongkong begrænser stigningen i Hang Seng-indekset til 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,2 pct. tirsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 5.35/ritzau/FINANS