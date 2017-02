Råvarer: Sløv handelsstart efter lang amerikansk weekend

De mest omsatte råvarer handles uden de store udsving i priserne tirsdag morgen, hvor investorerne følger udviklingen i aktie- og valutamarkederne for indikationer for nye påvirkninger på priserne oven på den lange amerikanske weekend på grund af Presidents' Day mandag.



For oliemarkedets vedkommende er det fortsat balancen mellem Opecs reduktioner i produktionen og de stigende amerikanske lagre, der fastlægger prisudviklingen.



Den russiske olieproduktion oversteg produktionen i Saudi-Arabien i december inden aftalen om produktionsreduktion trådte i kraft ved indgangen til januar, hvilket kan være baggrunden for de overraskende høje amerikanske lagre, da importen i USA har sendt beholdningerne til nye højder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 56,25 dollar mod 56,20 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,70 dollar mod 53,65 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet tynger risikovurdering i forhold til den politiske udvikling i både eurozonen som i USA.



Investorerne venter samtidig på onsdagens offentliggørelse af referatet fra det seneste pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1234 dollar mod 1237 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6076 dollar mod 6059 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS