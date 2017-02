Valuta: Dollar styrket let af stigende renter

Relateret indhold Artikler

Der ses tirsdag morgen en let styrkelse af den amerikanske dollar på valutamarkedet, hvor en volumen-let handel præget af sekundære påvirkninger ligger til grund for handlen.



Bag dollarstyrkelsen ligger bevægelser i de amerikanske obligationer, der efter den lange amerikanske weekend åbner med højere renter på markedet i Tokyo tirsdag, hvor den toneangivende tiårige amerikanske T-bond handles med en rente på 2,44 pct.



Inden weekenden sluttede den tiårige amerikanske rente i 2,41 pct. i New York.



Forude venter referatet fra den amerikanske centralbanks seneste pengepolitiske møde. Referatet offentliggøres onsdag, og kan det kan give et fingerpeg om, hvor tæt Federal Open Market Committee er på en forhøjelse af renten.



"Referatet kan ændre markeds-tendensen. De kan have diskuteret en reduktion af Feds balance. Eller referatet kan vise, at nogle medlemmer er ganske positive over for renteforhøjelser," siger seniorstrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters og fortsætter:



"Den slags signaler kan sætte gang i spekulationer om en renteforhøjelse til marts. Hvis man kun ser på de seneste solide amerikanske økonomiske data, er der ingen grund til ikke at forhøje renterne i marts."



Og mens det er renteudviklingen, der styrer markedet, holdes der et vågent øje med meningsmålinger fra det franske præsidentvalg.



Præmien for at holde franske obligationer i stedet for tyske er steget til det højeste niveau siden slutningen af 2012, efter en meningsmåling indikerede, at den højreorienteret nationalistiske kandidat, Marine Le Pen, har mindske afstanden til flere midtsøgende modstandere.



"Alle har taget ved lære af sidste års store overraskelser. Euroen kan komme under yderligere pres, da der stadig er lang tid til valget," siger markedsstraget Ayako Sera fra Sumitomo Mitsui Trust Bank til AFP.



Den første runde af det franske præsidentvalg er 23. april, med en efterfølgende valg mellem de to øverste kandidater 7. maj såfremt ingen opnår over 50 pct. af stemmerne ved første runde.



Euro koster tirsdag morgen 1,0580 dollar mod 1,0620 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 113,65 yen mod 113,10 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 120,25 yen på en euro tirsdag morgen mod 120,10 yen mandag.



