Relateret indhold Artikler

Det tegner til en flad åbning på det danske obligationsmarked mandag. De amerikanske renter gjorde ikke meget væsen af sig efter dansk børslukketid fredag, og mandag får det danske marked slet ikke input fra USA, hvor børsmæglerne er blevet hjemme for at fejre præsidentens dag.



Fra nøgletalsfronten er der i det hele taget meget lidt nyt i vente mandag med dansk forbrugertillid blandt de få væsentlige punkter.



Politisk kan der dog komme opmærksomhed om et pressemøde i Bruxelles kl. 11, hvor præsidenten for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, og USA's vicepræsident, Mike Pence, deltager.



Som helhed sluttede sidste uge uden udsving i den tiårige amerikanske rente, der lukkede i 2,41 pct. i New York. Det var 4 basispoint lavere end torsdagens slutniveau og også niveauet, da det danske marked lukkede fredag eftermiddag. Den tiårige danske rente faldt fredag ligeledes 4 basispoint til 0,32 pct.



Fredagens eneste nøgletal fra USA var de ledende indikatorer, som steg 0,6 pct. i januar. Økonomer havde ventet en fremgang på 0,5 pct. ifølge Bloomberg.



Senere mandag afsløres den foreløbige opgørelse af eurozonens forbrugertillid i februar. Den forudses at være på minus 4,9, det samme som i januar, ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg.



/ritzau/FINANS