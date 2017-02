Storbanker ser store muligheder i kinesiske panda-obligationer

Storbankerne JPMorgan Chase og BNP Paribas venter, at udenlandske virksomheder vil accelerere salget af yuan-denominerede obligationer i Kina i år.



Det vurderer de to banker efter at den kinesiske regering har givet tilladelse til at de to banker optræder som "underwriters" i forbindelse med kommercielle papirer i sidste måned.



JPMorgan oplyser at bankene er i "aktiv dialog" med globale kunder om eventuel udstedelse af de såkaldte "panda-obligationer", og BNP Paribas siger, at banken overvejer at udvide det kinesiske kapitalmarkedsførings-hold, efter at banken har fået bredere adgang til markedet.



Det kinesiske marked for kommercielle obligationer er domineret af lokale "underwriters", med den kinesiske regering har lovet at åbne den finansielle branche for udenlandske investeringer.



Sidste år udgjorde de oversøiske bankers andel af udbuddet kun 2,8 pct. på grund af den begrænsede adgang, mens markedet steg 9 pct. til 9200 mia. yuan.



JPMorgan og BNP Paribas fik begge godkendelse i sidste måned til at tegne virksomhedsobligationer reguleret af centralbanken, People's Bank of China.



