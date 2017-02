Relateret indhold Artikler

De amerikanske statsobligationsrenter fortsatte ned fredag, hvor internationale rentefald prægede obligationsmarkedet, mens de utålmodige investorer fortsat venter på det konkrete indhold i præsident Trumps lempelsesplaner.



Som helhed sluttede ugen uden udsving, efter at den tiårige amerikanske rente lukkede i 2,41 pct. i New York. Det var 4 basispoint lavere end torsdagens slutniveau og også niveauet, da det danske marked lukkede fredag eftermiddag.



"Markedet nyder godt af lavere oversøiske renter og den revurdering af investeringsrisikoen, som vi har set i aktiemarkedet," siger obligationschef Gary Pollack fra Deutsche Bank Private Wealth Management i New York til Reuters.



Mandag morgen handles de amerikanske T-bond ikke på markedet i Tokyo, da det amerikanske marked er lukket for præsidentens dag.



Nøgletal fulgte positiv trend



Fredagens eneste nøgletal var de ledende indikatorer, som steg 0,6 pct. i januar. Det var mere end ventet, idet konsensus lød på en fremgang på 0,5 pct., hvilket også var stigningstakten i december.



De ledende indikatorer består af ti nøgletal, som alle giver en indikation af aktiviteten i den amerikanske økonomi seks til ni måneder frem.



Tirsdag indfinder de første økonomiske data for februar sig i form af de foreløbige PMI-data for industri, service og samlet.



Onsdag kommer der tal for salget af eksisterende boliger, og torsdag kommer de ugentlige data for nytilmeldte ledige.



Fredag rundes den datasvage uge af med tal for salget af nye boliger og Michigan-tillidsindekset.



/ritzau/FINANS