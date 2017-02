Aktier: Stigninger i fjernøsten med Shanghai i front

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite +0,9 China CSI 300 +1,2 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi +0,0 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 -0,2

De asiatiske aktier ligger med generelle stigninger mandag. Stigningerne er dog koncentreret omkring de kinesiske markeder, mens Tokyo kun lige holder sig over nulpunktet."Investorerne er på vagt over for præsident Trumps tendens til at favorisere en svag dollar, og de holder sig fra at påtage sig nye risici," vurderer investeringsanalytiker Mitsugu Yokoyama fra Ando Securities over for Bloomberg News.I Tokyo er markedet svinget fra negativt i formiddagens handel til let positivt over middag.Trods det svage marked er der plusser til Softbank på næsten 3 pct. efter medieforlydender om, at mobilgiganten overvejer at sælge sit amerikanske datterselskab Sprint til rivalen T-mobile.Også den problemramte Toshiba-koncern ligger i plus, efter at erhvervsavisen Nikkei har rapporteret om, at selskabet ventes at trække sig ud af et nyt atomkraftbyggeprojekt i Texas. Aktien stiger godt 1 pct.Både Nikkei-indekset og det bredere Topix-indeks handles knap 0,1 pct. højere.De kinesiske investorer får til gengæld mere valuta for pengene. Medieforlydender om, at pensionskasser ventes at strømme ind mod landets aktiemarkeder allerede i denne uge, sender Shanghai Composite op med 0,9 pct., mens CSI 300-indekset sendes 1,2 pct. i vejret.Børsen i Hongkong stiger mere begrænsede 0,4 pct. målt på Hang Seng-indekset, mens Taiwans Taiex-indeks ligger med et minus på 0,3 pct., og Singapores Strait Times handles 0,1 pct. lavere.ASX-indekset på børsen i Sydney sluttede mandagen med et fald på 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på knap 0,1 pct. mandag morgen.