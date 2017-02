Valuta: Sidelænshandel i snævre intervaller

Der er kun små udsving mellem de store valutaer i Fjernøsten mandag morgen.



Markedet er fanget mellem stigende positionsopbygning i begge retninger, hvor optionsniveauer forsvares, og stop-ordrer for både gevinst og tab forsøges holdt uden for rækkevidde af de daglige udsving.



Det betyder en snæver sidelæns handel, der i fraværet af de amerikanske investorer mandag, hvor fejringen af helligdagen præsidentens dag holder de amerikanske markeder lukket, er endnu mere interesseløst.



Markedsdeltagerne har efterhånden indregnet en amerikansk renteforhøjelse i kurserne, og yderligere verbal støtte til en renteforhøjelse fra Federal Reserves side har ikke længere nogen speciel indflydelse på markedet.



Senest har chefen for den amerikanske centralbanks afdeling i Cleveland, Loretta Mester, ytret sig "komfortabel" med at hæve renterne på et centralbank-seminar i Singapore mandag morgen.



"Vi havde et midlertidigt olieprischok, som holdt inflationen nede, og vi havde en dollarstyrkelse, som holdt inflationen nede. Begge dele er overstået, og tendensen i inflationen er nu, at den bevæger sig opad," pointerede Loretta Mester og fortsatte:



"Så jeg er overbevist om, at inflationen er tæt på målet og bevæger sig i retning af målsætningen. Jeg vil være komfortabel med en forhøjelse af fedfunds-renten på det her tidspunkt, hvis økonomien bliver ved med at køre, som den gør."



I sidste uge gjorde centralbankchef Janet Yellen det klart over for Kongressen i Washington, at Federal Reserve sandsynligvis vil hæve renten på et af de kommende møder, hvis den nuværende økonomiske fremgang fortsætter som estimeret - også selv om der er en betydelig usikkerhed omkring den økonomiske politik under præsident Donald Trump.



Euro koster mandag morgen 1,0615 dollar mod 1,0630 dollar fredag.



Dollar koster samtidig 113,10 yen mod 112,90 yen fredag eftermiddag, mens der går 120,05 yen på en euro mandag morgen mod 120,00 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS