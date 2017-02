Råvarer: Rolig dag i amerikansk fravær

Råvarepriserne ligger uden de store udsving mandag morgen. Med de amerikanske råvaremarkeder lukket for helligdagen præsidentens dag, ventes dagen at fortsætte i roligt tempo.



Oliepriserne holder sig nogenlunde i ro, mens balancen mellem Opecs produktionsaftale og nye leverancer i USA grundet de forholdsvis høje priser holder markedsudsving i ave.



Antallet af borerigge i USA steg igen i sidste uge ifølge data fra Baker Hughes fredag aften. Samtidig øgede de store hedgefonde positionerne rettet mod stigende priser til det højeste niveau siden oktober.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 55,80 dollar mod 55,45 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,40 dollar mod 53,00 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet er efterspørgslen stadig solid på baggrund af den usikkerhed, der omgiver den amerikanske præsident, Donald Trump. End ikke udsigterne til højere amerikanske renter afholder de nervøse investorer fra at købe den afkastneutrale guld.



Mandag morgen koster en ounce guld 1234 dollar mod 1238 dollar fredag eftermiddag.



I markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 5990 dollar mod 5946 dollar fredag.



/ritzau/FINANS