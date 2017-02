Relateret indhold Tilføj søgeagent Sydbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Sydbank

Der er lagt op til ganske små bevægelser på det danske obligationsmarked fredag morgen, hvor fraværet af væsentlige nøgletal kan være med til at dæmpe aktiviteten blandt investorerne.



Det følger efter en torsdag, hvor den toneangivende danske statsobligation med udløb i 2025 gik 3 basispoint tilbage for til slut at blive handlet med en rente på 0,36 pct. Billedet med rentefald gjorde sig i øvrigt gældende i store dele af Europa.



Også i USA var der torsdag tale om faldende renter. For den ledende tiårige statsobligation - T-bonden - endte det med et fald på 4 basispoint til 2,45 pct.



Fredag morgen bliver det tiårige amerikanske statspapir til gengæld handlet i 2,46 pct. på markedet i Asien. Det er 2 basispoint højere, end da det danske obligationsmarked lukkede for handel torsdag eftermiddag.



Med tanke på den amerikanske renteudvikling, samt at det umiddelbart tyder på en let negativ stemning i fredagens aktiehandel, kan det derved pege i retning af en relativt flad åbning på det danske obligationsmarked.



I forhold til fredagens kalender er der ikke meget at skulle forholde sig til for investorerne, når det gælder den makroøkonomiske udvikling.



"I fravær af væsentlige økonomiske nøgletal forventer vi en rolig udvikling på obligationsmarkederne i dag," noterer seniorøkonom Werning K. Pedersen fra Sydbank i en morgenmeddelelse.



Fredagens få nøgletal af nævneværdig betydning er svenske forbrugerpriser for januar, eurozonens betalingsbalance for december, britiske detailsalg i januar, produktion i bygge og anlæg i eurozonen i december samt ledende indikatorer fra USA i januar.



/ritzau/FINANS