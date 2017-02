Aktier: Generelle kursfald med Tokyo som hovedaktør

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,5 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite -0,5 China CSI 300 -0,3 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex +0,7 Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 -0,2

De asiatiske aktier ligger med generelle kursfald fredag, hvor både torsdagens udvikling på Wall Street og den i investorøjne bekymrende pressekonference med præsident Donald Trump torsdag sender de asiatiske investorers tillid på retur."Bortset fra at afspejle den lille tilbagetrækning i det amerikanske markedsmomentum efter flere stærke dage, er investorerne opmærksomme på den stigende risiko. Trumps flagrende præstation på pressekonferencen har haft en destabiliserende effekt på investorernes tillid," siger chefstrateg Angus Gluskie fra White Funds Management i Sydney til Reuters.I Tokyo trækker fald i de store bilproducenter - et drop i Toyota på 0,9 pct. samt fald i Nissan på 0,3 pct. og i Honda på 0,5 pct. - de store indeks ned.Dertil kommer yderligere kursfald i den problemramte Toshiba-koncern, der fredag dykker næsten 10 pct., efter at kreditvurderingsfirmaet S&P Global har oplyst, at en nedgradering af konglomeratets rating på flere trin kan komme på tale, hvis den økonomiske støtte fra långivere omfatter nogen form for gældssanering.Ratingselskabet noterer, at et sådant skridt ville blive vurderet som "delvis konkurs" ("selective default").Toshiba har vurderingen CCC+, hvilket er junk-status, og derfor defineres selskabets kreditvurdering som værende omgærdet af betydelige risici med negative udsigter efter nedjusteringer i både december og januar.Nikkei-indekset falder 0,6 pct., og det bredere Topix-indeks handles 0,5 pct. lavere.Også de kinesiske investorer er negative - om end ikke i helt samme grad. Shanghai Composite falder 0,5 pct., og CSI 300-indekset dropper 0,3 pct., mens børsen i Hongkong mister 0,5 pct. af værdien i Hang Seng-indekset.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,1 pct., og også Sydkoreas Kospi-indeks falder 0,1 pct., mens Singapores Strait Times handles 0,5 pct. højere.ASX-indekset på børsen i Sydney slutter fredagen med et fald på 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med marginale fald på under 0,1 pct. fredag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Sidelæns marked uden markante interesser LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar mangler momentum trods stærke økonomiske data TABELIndeksværdi klokken 6.30/ritzau/FINANS