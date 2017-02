Relateret indhold Artikler

De amerikanske statsobligationer vendte rundt torsdag, hvor der igen var vigende renter trods fortsat stærke nøgletal.



Dagens auktion over lange inflationssikrede statspapirer gav en overraskende høj rente, hvilket øgede efterspørgslen fra de indirekte bydere.



Den tiårige amerikanske rente lukkede i 2,45 pct. i New York, hvilket var 4 basispoint lavere end onsdagens slutniveau.



Fredag morgen handles den tiårige T-bond i knap 2,46 pct. på markedet i Tokyo. Det er 2 basispoint højere, end da det danske obligationsmarked lukkede torsdag.



Torsdagens 7 mia. dollar store auktion over 30-årige inflationssikrede T-bonds - TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) - gav en rente på 0,923 pct., eller næsten 5 basispoint mere end handlen inden auktionen havde indikeret.



Efterspørgslen målt på "bid-to-cover" - bud i forhold til udbud - var 2,25, hvilket er det laveste i et år, og dermed indikator for en stor efterspørgsel. Det var betydeligt lavere end gennemsnittet på 2,47 ved de foregående ti auktioner.



De indirekte bydere, der blandt andet består af udenlandske centralbanker, investeringsforeninger og pensionskasser, købte 69,8 pct. af udbuddet sammenlignet med gennemsnitlig 65,2 pct. på de seneste ti auktioner.



Nøgletal fulgte positiv trend



Torsdagens nøgletal pegede i lighed med onsdagens stort set alle på øget aktivitet i økonomien og dermed på risiko for en fremrykket renteforhøjelse fra Federal Reserves side.



På arbejdsmarkedet meldte 239.000 amerikanere meldte sig som førstegangsledige i sidste uge, mens økonomerne i snit ventede 245.000 nye ledige.



Og erhvervslivets aktivitetsindeks fra Federal Reserve Bank of Philadelphia for februar viste en kraftig stigning til 43,3 fra 23,6 måneden før. Økonomerne havde ventet et fald i indekset til 18,0.



Også det påbegyndte boligbyggeri i USA udviklede sig bedre end ventet. Der blev startet byggeri af 1.246.000 enheder i januar, hvor der var ventet 1.226.000 enheder blandt analytikerne.



Antallet af byggetilladelser steg til 1.285.000 enheder mod konsensus på 1.230.000 tilladelser.



Fredag rundes den travle makrouge af med ledende indikatorer.



