Råvarer: Sidelæns marked uden markante interesser

De mest handlede råvarer ligger uden de store prisudsving fredag morgen.



Olie handles en anelse højere fredag morgen end ud på eftermiddagen torsdag, hvor forsvar af futureskontrakter lige inden forfald sendte priserne ned i et klassisk udløbsforsvar i en god times tid, inden priserne igen vendte tilbage til morgenens niveau.



Investorerne vurderer balancegangen mellem produktionsreduktioner fra oliekartellet Opec og de øgede amerikanske lagre som følge af en større produktion på grund af det mere profitable prisniveau, der især har sat gang i skiferolieproduktionen igen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 55,75 dollar mod 55,35 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,45 dollar mod 52,85 dollar torsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller siver en anelse, men det forholdsvis høje niveau opretholdes, mens bevægelser i dollarkurs og renteniveau overvåges.



En ounce guld står fredag morgen i 1238 dollar mod 1241 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt ned til 6009 dollar per ton fra 5990 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS