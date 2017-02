Valuta: Dollar mangler momentum trods stærke økonomiske data

De internationale valutamarkeder bærer præg af sidelæns handel fredag morgen, hvor dollar overordnet set handles tæt på ugens laveste niveau.



Den amerikanske valuta er mod forventning ikke blevet styrket trods de seneste dages markant positive amerikanske økonomiske data.



Det skyldes i vid udstrækning, at datene ikke har været i stand til at øge statsobligationsrenterne, selv om den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, tirsdag og onsdag gjorde det klart, at Federal Reserve med stor sandsynlighed vil øge renterne og måske allerede træde i karakter i næste måned, hvis de løbende data fortsætter den positive trend.



Siden har såvel detailsalg som inflationsdata overrasket positivt, ligesom erhvervslivets tillidsindikatorer er på vej mod skyerne med blandt andet Philadelphias fremstillingsindeks på 33-årigt topniveau.



"Dollar har bevæget sig i ryk i denne uge, men en stigning har manglet momentum. For eksempel har dollar/yen ikke kunnet bryde gennem 115,00," siger valutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Baggrunden skal findes i den nye amerikanske regerings famlende og langt fra overbevisende start med fratrædelsen af den nationale sikkerhedsrådgiver tidligere på ugen og nu tilbagetræden af den udpegede handelsminister, endnu inden han nåede at blive godkendt af Kongressen.



"Det viser, at markedet stadig forsøger at finde ud af konsekvenserne af præsident Trumps politik, for hans tilgang til handel er måske ikke ligefrem støttende for dollar," siger Junichi Ishikawa.



Euro koster fredag morgen 1,0675 dollar mod 1,0680 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 113,30 yen mod 113,20 yen torsdag eftermiddag, mens der går 120,95 yen på en euro fredag morgen mod 120,90 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS