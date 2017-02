Der er udsigt til, at det danske obligationsmarked vil åbne med mindre rentefald torsdag, efter at de amerikanske statsobligationer er faldet efter dansk lukketid onsdag.



Den tiårige amerikanske rente lukkede ganske vist i 2,49 pct. i onsdagens handel, og det var en stigning på 2 basispoint. Renten steg i løbet af dagen efter fremlæggelsen af en række stærke amerikanske nøgletal for blandt andet inflationen og detailhandlen, og det resulterede i mindre rentestigninger.



Efter dansk lukketid er den amerikanske rente dog faldet med 3 basispoint, idet renten torsdag morgen bliver handlet til 2,48 pct. på markedet i Asien.



Torsdag er endnu en dag i nøgletallenes tegn. Fra USA bliver der fremlagt flere forskellige nøgletal, både for påbegyndt boligbyggeri, byggetilladelser og såvel som Philadelphia Fed-indekset, som er et forventningsindeks for industrien.



Derudover vil nøgletal for nytilmeldte ledige og fortsat ledige også blive fremlagt. Udfaldet af beskæftigelsestallene kan have effekt på renteudviklingen, vurderer Sydbank, efter at tallene for beskæftigelsen i forrige uge faldt mod forventning.



- Falder "Jobless Claims" (nytilmeldte ledige, red.) igen, vil det være en overraskelse, og i så fald kan det presse renterne lidt op, og det kan styrke dollaren, skriver Sydbank i en morgenrapport.



/ritzau/FINANS