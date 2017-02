Relateret indhold Artikler

De amerikanske renter steg igen onsdag, men stigningen blev begrænset i den sene handel, og trenden med vigende renter fortsætter torsdag morgen på markedet i Tokyo.



Den tiårige amerikanske rente lukkede i 2,49 pct. i New York, hvilket var 2 basispoint højere end tirsdagens slutniveau.



Torsdag morgen handles den tiårige T-bond i knap 2,48 pct. på markedet i Tokyo. Det er 3 basispoint lavere, end da det danske obligationsmarked lukkede onsdag.



Tung nøgletalsuge



Onsdag gav nye nøgletal brændstof til forventningen om højere renter, som centralbankchef Janet Yellens høringsredegørelser har gjort det klart vil komme, hvis beskæftigelsen og inflationen fortsætter med at udvikle sig på linje med det ventede.



Det vigtige detailsalg var stærkere end forudset i januar. Salget steg 0,4 pct. på månedsbasis, og tages bil- og benzinsalget ud var der en vækst i detailsalget på 0,7 pct. Økonomer ventede stigninger på 0,1 pct. og 0,3 pct.



Forbrugerpriserne pegede på stigende inflation. Priserne steg 0,6 pct. i januar i forhold til måneden før og 2,5 pct. i forhold til samme måned året før. Økonomerne havde estimeret stigninger på 0,3 pct. og 2,4 pct.



Kerneforbrugerpriserne, der fraregner fødevare- og energipriserne, steg 0,3 pct. i januar i forhold til måneden før og 2,3 pct. på årsbasis. Her var ventet stigninger på henholdsvis 0,2 pct. og 2,1 pct.



Erhvervstilliden i New York-regionen, målt ved Empire State Manufacturing-indekset, steg kraftigt til 18,7 i februar fra 6,5 måneden før. Der var ventet et indeks på 7,0.



Til gengæld faldt industriproduktionen 0,3 pct. i januar sammenlignet med december mod en ventet flad udvikling. December-stigningen blev samtidig revideret ned til 0,6 pct. mod en tidligere rapporteret stigning på 0,8 pct.



Torsdag står data for påbegyndt boligbyggeri og byggetilladelser samt de ugentlige tal for nytilmeldte ledige foruden den endelige opgørelse af Philadelphia Fed-indekset på dagsordenen, mens fredag runder den travle makrouge af med ledende indikatorer.



