Aktier: Spredt fægtning med fald i Tokyo

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,5 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktier ligger ganske spredt, men på det vigtige japanske marked er det kursfaldene, der er i højsædet.Det er på trods af endnu et sæt rekorder i de amerikanske aktieindeks onsdag, som blev båret frem af stærke nøgletal og centralbankchef Janet Yellens stramme holding i de seneste to dages pengepolitiske høringer i Kongressen."Vi ser noget gevinsthjemtagning på disse niveauer, men medmindre der kommer en stor korrektion, er den bredere optrend i markedet i store træk intakt," vurderer chefstrateg Alex Wong fra Ample Finance Group i Hongkong over for Reuters.I Tokyo bliver aktierne presset af en styrkelse af yen. Det rammer store eksportører som Toyota, Nissan og Honda, der alle mister 0,7-1,4 pct., mens de seneste dages problembarn, Toshiba, falder yderligere 3,3 pct.Nikkei-indekset falder 0,5 pct., og det bredere Topix-indeks handles 0,2 pct. lavere.De kinesiske investorer er modsat positive. Shanghai Composite og CSI 300-indekset stiger begge 0,4 pct., og også Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong lægger 0,4 pct. til værdien.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,3 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks falder 0,2 pct., mens Singapores Strait Times handles 0,1 pct. højere, hvilket også gælder ASX-indekset på børsen i Sydney.De amerikanske aktiefutures ligger blandet. S & P-futuren falder knap 0,1 pct., mens Nasdaq-futuren ligger lige over nulpunktet torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar på mindre retræte trods stærke økonomiske data LÆS OGSÅ: Råvarer: Olieprisen viger efter høje amerikanske lagre TABELIndeksværdi klokken 6.20/ritzau/FINANS