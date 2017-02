Valuta: Dollar på mindre retræte trods stærke økonomiske data

Den amerikanske dollar er på retræte over for både euro og yen torsdag morgen.



Baggrunden skal findes i vigende amerikanske statsobligationsrenter, som viser mangel på momentum trods forsikringer fra den amerikanske centralbank om, at renten vil blive sat op, hvis de økonomiske nøgletal og især inflationen viser den estimerede udvikling.



Og netop inflationen viste sig onsdag højere end ventet samtidig med, at detailsalget steg overraskende meget.



Det gav umiddelbar anledning til en stigning i den tiårige T-bond-rente til 2,52 pct., men investorerne var ikke sene til at udnytte de høje renter til at tage noget gevinst hjem, idet det meste af de forventede fremtidige ændringer allerede er indregnet i prissætningen.



De efterfølgende vigende renter sendte dollar ned, og markedet ramte "stop loss"-niveauer, som har udløst yderligere dollarsalg.



"Dollar er allerede styrket mere end de fundamentale forhold tilsiger, og der er brug for nye impulser, hvis markedet skal op forbi 115 yen," vurderer valutastrateg Masashi Murata fra Brown Brothers Harriman & Co i Tokyo over for Bloomberg News.



For godt nok går det godt for den amerikanske økonomi, men selve væksten halter stadig.



"Indtil vi ser en solid dokumentation for en renteforhøjelse i marts, eller data, der viser at USA's økonomi vokser med op mod 2,5 pct. frem for blot 2 pct., vil markedet sandsynligvis handle i det nuværende interval, der for dollar-yen vil være omkring 112-115 yen per dollar," siger Masashi Murata.



Den stigende amerikanske aktivitet giver også anledning til øget økonomisk vækst i såvel eurozonen som i Japan, samtidig med at inflationen også her er ved at komme op i gear.



Det har blandt andet givet udslag i tyske krav om en opstramning af pengepolitikken fra ECB's side.



Euro koster torsdag morgen 1,0615 dollar mod 1,0575 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,90 yen mod 114,65 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 119,90 yen på en euro torsdag morgen mod 119,70 yen onsdag eftermiddag.



