Råvarer: Olieprisen viger efter høje amerikanske lagre

Råvaremarkederne ligger med vigende oliepriser torsdag morgen, hvor onsdagens markante stigning i de amerikanske olielagre evalueres.



Råolielagrene steg med hele 9,5 mio. tønder i den forgangne uge ifølge opgørelsen fra det amerikanske energiministerium onsdag eftermiddag. Det var langt mere end økonomernes bud på en stigning på 3,5 mio. tønder.



De stigende forsyninger kommer trods produktionsreduktionsaftalen fra Opec. Men blandt andet Libyen fortsætter med at øge produktionen i takt med, at de tidligere konfliktramte produktionsanlæg igen kommer i gang.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 55,70 dollar mod 56,15 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,05 dollar mod 53,40 dollar onsdag eftermiddag.



Guld og andre ædelmetaller får glæde af den stigende amerikanske inflation. For selv om det umiddelbart betyder højere renter, er de ædle metaller til stadighed en sikring mod faldende købekraft og stigende forbrugerpriser.



En ounce guld står torsdag morgen i 1235 dollar mod 1225 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket op til 6078 dollar per ton fra 6053 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS