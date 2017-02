Der er udsigt til et beskedent rentefald på det danske obligationsmarked onsdag, hvor investorerne får en mindre sværm af amerikanske nøgletal at forholde sig til. Der er blandt andet tal for inflation og detailhandel.



Tirsdag endte renten på den tiårige danske statsobligation i 0,39 basispoint. Det var en stigning på 3 basispoint i forhold til mandag.



Rentefaldet tirsdag blev sat i gang af den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, der holdt sin halvårlige tale til medlemmerne i Senatet.



Talen skubbede de amerikanske renter op. Siden det danske marked lukkede tirsdag, er renten på den amerikanske T-bond faldet 2-3 basispoint, og det efterslæb ventes til en vis grad at afspejles på det danske obligationsmarked onsdag.



Onsdag byder på op til flere forskellige nøgletal fra USA.



Klokken 15.15 vil nøgletal for den amerikanske industriproduktion komme på banen, og inden da, 14.30, vil de såkaldte Empire Manufacturing-nøgletal, der drejer sig om erhvervstillid i New York-regionen, nøgletal for forbrugerpriser og nøgletal for detailhandlen blive offentliggjort.



"I december steg detailsalget med 0,6 pct. på månedsbasis. For januar venter vi en stigning på 0,2 pct. Ser vi en udvikling i detailsalget til den svage side, kan det presse renterne ned og svække dollaren," skriver Sydbank i en kommentar om dagens nøgletal for detailhandlen.



Detailsalget for januar ventes ifølge analytikere adspurgt af Bloomberg at vise en stigning på 0,1 pct. på månedsbasis efter en stigning i december på 0,6 pct.



Inflationen i januar ventes ifølge Bloomberg at stige 2,4 pct. i forhold til samme måned i 2016 efter en stigning på 2,1 pct.



/ritzau/FINANS