Obligationer: Yellen sparkede renten på T-bond yderligere op

De amerikanske renter fik endnu et skub op tirsdag.



Centralbankchef Janet Yellen gjorde det i redegørelsen for Federal Reserves pengepolitik over for Senatets bankkomite klart, at der kommer renteforhøjelser, hvis beskæftigelsen og inflationen fortsætter med at udvikle sig på linje med forventningerne.



Samtidig ekkoede Yellen mandagens kommentar fra Fed-Dallas' chef, Robert Kaplan, om, at Federal Reserve må handle hurtigt.



Den tiårige amerikanske rente lukkede i 2,47 pct. i New York, hvilket var 4 basispoint højere end fredagens slutniveau.



"På vores kommende møder vil rentekomitéen evaluere, hvorvidt beskæftigelsen og inflationen fortsætter med at udvikle sig på linje med forventningerne, og i det tilfælde vil en yderligere justering af renterne sandsynligvis være passende," fastslog Janet Yellen over for Senatets finanskomite.



Samtidig gjorde Yellen det klart, at centralbanken udvalg har til sinds at vente på præsident Trumps finanspolitiske planer om skattelettelser og infrastrukturinvesteringer.



"Vi baserer ikke vores vurdering af den aktuelle rentesats på spekulationer om finanspolitikken," understregede Yellen og tilføjede, at det er de solide økonomiske fremskridt, der ligger bag de pengepolitiske beslutninger.



Onsdag morgen handles den tiårige T-bond i 2,47 pct. på markedet i Tokyo. Det 2-3 basispoint lavere, end da det danske obligationsmarked lukkede tirsdag.



Tunge nøgletal og mange Fed-taler



Tirsdagens producentpriser fra USA understøttede Yellens syn på udviklingen. Priserne steg 0,6 pct. i januar på månedsbasis og 1,6 pct. årsbasis, hvor økonomer havde ventet stigninger på henholdsvis 0,3 pct.og 1,5 pct.



Og trækkes fødevarer og energi ud, priserne 0,4 pct. højere end i måneden før, mens den årlige stigningstakt var på 1,2 pct. Her var ventet stigninger på henholdsvis 0,2 og 1,1 pct.



Onsdag står på forbrugerpriser, detailsalg, industriproduktion og kapacitetsudnyttelse samt forretningslagre, mens Janet Yellen adresserer Repræsentanternes Hus. Samtidig kommer taler fra de regionale Fed-chefer Eric Rosengren og Patrick Harker fra henholdsvis Boston og Philadelphia.



Torsdag er der data for påbegyndt boligbyggeri og byggetilladelser samt de ugentlige tal for nytilmeldte ledige foruden den endelige opgørelse af Philadelphia Fed-indekset, mens fredag runder den travle makrouge af med ledende indikatorer.



