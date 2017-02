Aktier: God stemning på asiatiske markeder efter amerikanske rekorder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,1 Topix +1,0 Hongkongs Hang Seng +1,4 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex +0,8 Sydkoreas Kospi +0,5 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 +0,9

De asiatiske aktier ligger generelt med pæne stigninger onsdag morgen, hvor investorerne følge i fodsporene af de friske rekorder på Wall Street-børsen tirsdag."I princippet er det en fortsættelse af de Trump-relaterede stigninger. Og så virkede Yellen positiv over for renteforhøjelser," siger chefstrateg Toshihiko Matsuno fra SMBC Friend Securities i Tokyo til AFP.Den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, indikerede tirsdag, at renteforhøjelser i USA er forestående, såfremt den positive økonomiske udvikling fortsætter.På Tokyo-børsen er investorerne positive trods de fortsatte styrtdyk i Toshiba, der de seneste par dage har været i stormvejr som følge af gigantiske nedskrivninger.Nikkei-indekset øger 1,1 pct., og det bredere Topix-indeks handles 1,0 pct. højere.Også de kinesiske investorer på fastlandet ser positivt på udviklingen.Shanghai Composite stiger 0,4 pct., og CSI 300-indekset øger 0,2 pct., mens børsen i Hongkong er dagens højdespringer med et plus på 1,4 pct. i Hang Seng-indekset.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,8 pct., Singapores Strait Times handles 0,3 pct. højere, og Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,5 pct., mens børsen i Sydney slutter dagen af med en stigning på 0,9 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Olie viger mens guld er stabiliseret LÆS OGSÅ: Valuta: Roligt marked med underliggende spændinger efter Yellen-tale TABELIndeksværdi klokken 6.25/ritzau/FINANS