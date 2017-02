Råvarer: Olie viger mens guld er stabiliseret

De mest handlede råvarer ligger uden ensartet retning onsdag morgen, hvor større olielagre i USA end ventet giver anledning til vigende priser i energisegmentet.



De vigende oliepriser kommer trods den igangværende produktionsreduktion fra oliekartellet Opecs side, der ifølge alle indikationer bliver overholdt til punkt og prikke af de mange deltagere i aftalen.



Således vurderer Det Internationale Energiagentur, at mere end 90 pct. af de aftalte produktionsreduktioner allerede er opnået.



Tirsdag viste nye data fra American Petroleum Institute, API, at de amerikanske lagre af råolie steg hele 9,9 mio. tønder i den forgangne uge. Analytikerne havde ventet en stigning på 3,5 mio. tønder ifølge Bloomberg.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 55,70 dollar mod 56,15 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,90 dollar mod 53,40 dollar tirsdag eftermiddag.



På guldmarkedet har priserne stabiliseret sig efter gårsdagens fald i kølvandet af centralbankchef Janet Yellens indikationer om hurtige renteforhøjelser. Markedet handler onsdag morgen sidelæns, og en ounce guld koster 1227 dollar mod 1226 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller stiger et ton kobber til 6068 dollar onsdag morgen fra 5992 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS