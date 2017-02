Valuta: Roligt marked med underliggende spændinger efter Yellen-tale

Der hersker en tilsyneladende stilhed på de internationale valutamarkeder onsdag morgen, men underliggende er der en balancegang mellem spekulative dollarkøb og eksportrelaterede dollarsalg.



Den amerikanske centralbankchefs, Janet Yellens, redegørelse for Federal Reserves pengepolitik over for Senatets bankkomité tirsdag gjorde det klart, at der står renteforhøjelser på programmet, og at de kan komme hurtigt, hvis beskæftigelsen og inflationen fortsætter med at udvikle sig på linje med forventningerne.



"På vores kommende møder vil rentekomitéen evaluere, hvorvidt beskæftigelsen og inflationen fortsætter med at udvikle sig på linje med forventningerne, og i det tilfælde vil en yderligere justering af renterne sandsynligvis være passende," pointerede Janet Yellen ifølge Bloomberg News.



Dermed vurderer de finansielle markeder, at der er åbnet for en renteforhøjelse i allerede marts, hvis der findes tilstrækkelige argumenter for det, idet Yellen pointerede, at i så fald er Federal Reserve tvunget til at handle hurtigt, da der ellers er risiko for, at planen om at gøre det langsomt bliver sendt i papirkurven.



Samtidig gjorde Yellen det klart, at centralbankens udvalg ikke har til sinds at vente på præsident Trumps finanspolitiske planer, da den pengepolitiske komité ikke "baserer vurderingen af den aktuelle rentesats på spekulationer om finanspolitikken".



Yellens redegørelse gav umiddelbar anledning til højere renter og dermed en styrkelse af dollar, men styrkelsen blev imødegået af salgsordrer.



"Feds holdning til renteforhøjelser vil fortsætte med at katalysere dollarkøb. Men dollarstyrkelsen modarbejdes af gevinsthjemtagning efter tirsdagens stigning, og i takt med at renten stabiliseres," vurderer valutachef Akira Moroga fra Aozora Bank i Tokyo ifølge Bloomberg News.



Euro koster onsdag morgen 1,0585 dollar mod 1,0575 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 114,30 yen mod 114,35 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 121,00 yen på en euro onsdag morgen mod 120,95 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS